شرطة البصرة: إيقاف شاب ظهر متوعداً ويطلق النار في الهواء

2021/05/31 | 09:45 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / محمد الجابري

أعلنت قيادة شرطة البصرة، أمس الأحد، توقيف شاب ظهر في مقطع مصور وهو يتوعد أشخاصاً آخرين ويطلق النار في الهواء.وذكرت شرطة البصرة، في بيان تلقت المستقبل العراقي بأن «هناك مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة من الشباب باطلاق العيارات النارية في الهواء في منطقة حمدان».واوضحت القيادة وفقآ للبيان ان «المقطع قديم يعود لعام ٢٠١٩ في منطقة صناعية حمدان وهي عبارة عن مخازن وبعيدة عن الاحياء السكنية».واضافت ان «الشخص الذي يقوم بالتهديد واطلاق العيارات النارية تم القاء القبض عليه وموقوف حاليا وفق احكام المادة ٢٤ /اسلحة».

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