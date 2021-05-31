بايدن يحذر من خطة الصين: تريد الاستيلاء على أمريكا عام 2035

2021/05/31 | 09:45 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأحد، من أن الصين تفكر بالسيطرة على أميركا وامتلاكها في السنوات الـ15 المقبلة.

وقال بايدن، في تصريحات بقاعدة جوية بولاية فيرجينيا، إنه يستند في كلامه هذا إلى المحادثات السابقة التي أجراها مع نظيره الصيني، شي جين بينغ.

وكان بايدن يتحدث في مناسبة «يوم الذكرى» وهي عطلة فيدرالية في الولايات المتحدة لتكريم الجنود الأميركيين الذين قتلوا في الحروب والمعارك.

وصرح الرئيس الأميركي، «لقد أمضيت وقتا مع الرئيس شي أكثر من أي زعيم آخر.



24 ساعة من الاجتماعات الخاصة، التي لم يكن فيها سوى مترجم فوري».

وتابع: «إنه (الرئيس الصيني) يعتقد اعتقاد راسخا بأن الصين قبل عام 2035 ستمتلك أميركا، لأن الأنظمة الاستبدادية بوسعها قرارات سريعة، لكن أميركا فريدة من نوعها، فنحن الأمة الوحيدة القائمة على فكرة».

ولم يدل بايدن بمزيد من التفاصيل حول ما يقصده بـ»امتلاك أميركا»، لكن هذا الكلام يعكس تغيرا في لجهة الرئيس الأميركي، الذي كان يؤكد أثناء الحملة الانتخابية أن الصين «ليست منافسة لنا».

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