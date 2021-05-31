2021/05/31 | 09:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، بإلقاء القبض على 4 متهمين بقضايا الاتجار بالمواد المخدرة في بابل.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مفارز قسم مكافحة مخدرات بابل التابع الى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 4 متهمين بقضايا الإتجار بالمخدرات في بابل المركز الخبري الوطني.

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