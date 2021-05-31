2021/05/31 | 09:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني توفي الفنان العراقي، فائز سنفور، صباح اليوم الاثنين، في مستشفى الكندي.وقال مصدر طبي، لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “الفنان العراقي فائز سنفور توفي اليوم، في مستشفى الكندي”.وأضاف المصدر، أن “الفنان الراحل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رحيل الفنان العراقي فائز سنفور المركز الخبري الوطني.

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