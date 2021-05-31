تعرف على السبب الرئيسي للشعور الدائم بالإرهاق

2021/05/31 | 09:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حددت طبيبة روسية الأسباب الرئيسية التي تتسبب بما يعرف بـ”متلازمة التعب المزمن”، والتي يشعر فيها الشخص بحالة من الإرهاق الدائم حتى بعد قسط طويل من الراحة.ففي مقابلة مع القناة الخامسة، قالت الطبيبة تينا بتروفسكايا، أن الأمراض المزمنة ومجموعة متنوعة من الأسباب يمكن أن تكون السبب لهذه الحالة المرضية.ولكنها أرجعت السبب الرئيسي […]

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