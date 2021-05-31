رغم العقوبات أمريكا استوردت النفط الإيراني لأول مرة بعد 30 عاماً

2021/05/31 | 09:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت وكالة رويترز، الاثنين، عن استيراد الولايات المتحدة الأمريكية، نفطا إيرانيا خلال العام 2021، رغم العقوبات المفروضة على طهران، مشيرة إلى أن هذه المرة الأولى منذ 30 عاماً.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن "الولايات المتحدة استوردت شحنة نادرة بلغ حجمها 1.033 مليون برميل من الخام الإيراني في آذار الماضي، رغم العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني".

ولفتت بيانات الطاقة إلى أن "الشحنة تمثل ثاني استيراد للولايات لنفط من إيران منذ أواخر عام 1991.

وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات تستهدف قطاع النفط في إيران عبر وضع كيانات وأفراد على قائمة العقوبات الأمريكية، كان من بينهم وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنه، وذلك بدعوى دعمهم للحرس الثوري الإيراني.

وفي آيلول 2019 أعلنت الولايات المتحدة نيتها فرض عقوبات على أي دولة تتعامل مع إيران أو تشتري منها نفطًا، وذلك بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي مع إيران.

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