أربع فقرات بالموازنة العامة تعيق إرسال حصة إقليم كردستان

2021/05/31 | 09:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ا‌لاقتصاد نيوز ـ بغداد

أفاد مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، أحمد الصفار، بأن على حكومة إقليم كردستان تنفيذ أربع فقرات في قانون الموازنة العامة لعام 2021، ليتم إرسال حصتها من الموازنة من بغداد.

وقال الصفار، إن على إقليم كردستان تنفيذ أربع فقرات من المادة رقم (11) في قانون الموازنة العامة لعام 2021، لتقوم الحكومة الاتحادية بتنفيذ الفقرة الخامسة من نفس المادة، والمتعلقة بإرسال حصة إقليم كردستان من الموازنة، وفقاً لـ"رووداو".

وأضاف أن "موضوع الموازنة العامة منتهي من الناحيتين السياسية والتشريعية، تم تحديد حصة إقليم كردستان خلال المادة 11 من قانون الموازنة، وهي مادة مشروطة يجب على أربيل تنفيذ أربع فقرات فيها لتشرع بغداد بتنفيذ الفقرة الخامسة المتعلقة بإرسال حصة إقليم كردستان من الموازنة".

يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت في 31 أذار 2021، بالموافقة على المادة (11) من قانون الموازنة لعام 2021 والمتعلقة بحصة إقليم كردستان من الموازنة.

وجاء في المادة 11 من قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 أن على إقليم كردستان أن ينتج من حقوله 460 ألف برميل نفط على الأقل في اليوم الواحد، وبعد خصم نفقات الإنتاج والنقل والكمية اللازمة للاستهلاك المحلي وحصة البترودولار، على حكومة إقليم كردستان أن تسلم للحكومة الاتحادية يومياً عائدات 250 ألف برميل من النفط على الأقل وبسعر شركة سومو.



كما يجب على إقليم كردستان تسليم 50% من عائداته غير النفطية لبغداد، لتقوم الأخيرة بصرف حصته من الموازنة العامة.

مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اشار إلى أنه "كان من المفترض أن يتوجه وفداً فنياً مشتركاً من وزارة المالية ووزارة الموارد الطبيعية وهيئة الرقابة المالية في حكومة الإقليم، إلى بغداد، بعد أسبوعين من المصادقة على قانون الموازنة العامة، لإنهاء المسائل العالقة".

وفيما يتعلق بحصة إقليم كوردستان في الأشهر الماضية، أوضح الصفار أنه "تستقطع الحكومة الاتحادية شهرياً واردات 250 ألف برميل من النفط الخام بالسعر المحدد لشركة سومو، بالإضافة إلى نصف الإيرادات غير النفطية في إقليم كردستان، ليتم إرسال المبلغ المتبقي إلى إقليم كوردستان".

وقدرت الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 بأكثر من 129 ترليون دينار، وبهذا تبلغ حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية لهذه السنة 11 ترليوناً و482 ملياراً و394 مليون دينار.

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