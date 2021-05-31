خلاطي: الاتحاد الوطني لعب دوراً كبيراً في بناء العراق

2021/05/31 | 09:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمر علينا يوم 1/6/2021، الذكرى السنوية لتأسيس الإتحاد الوطني الكوردستاني، هذا الحزب الذي حقق الكثير من الإنجازات العظيمة التي لايمكن إيجازها بصفحات معدودة، لأنها إنجازات كتبت بحروف من التضحية والنضال سطرها أبطال هذا الحزب وشهدائه الذين روت دمائهم الطاهرة أرض كوردستان وجبالها ووديانها.

لعب الإتحاد الوطني الكوردستاني دوراً فاعلا في ترسيخ دعائم الديمقراطية والتعايش السلمي بين القوميات في العراق، وطرح مفاهيم جديدة وثقافة جديدة مبنية على أسس ديمقراطية لم يكن يعرفها العراق بعد، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لفقيد الامة الرئيس مام جلال.

وفي هذا الصدد قال النائب عن تحالف عراقيون حسن خلاطي خلال تصريح لـPUKmedia: نتقدم باحر التهاني الى شعب كوردستان وجميع كوادر الاتحاد الوطني الكوردستاني بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد الوطني.

واضاف: بهذه المناسبة نستذكر الدور الكبير والفاعل لفقيد الامة الرئيس مام جلال على مستوى العراق والمنطقة والعالم، ان الاتحاد الوطني الكوردستاني له دور كبير على مستوى العراق والخارج.

وتابع: هذه المناسبة تدعونا الى استذكار الدور الكبير للاتحاد الوطني الكوردستاني خلال النضال ضد النظام الديكتاتوري البائد ودوره الكبير مع الاحزاب الاخرى في بناء العراق.

PUKmedia خاص/ آريا شيخاني/بغداد

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