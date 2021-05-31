مصر.. احتفالية بهيجة بمناسبة ذكرى تاسيس الاتحاد الوطني

2021/05/31 | 09:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم مكتب الاتحاد الوطني الكوردستاني في القاهرة، في العاصمة المصرية القاهرة احتفالية بهيجة بالذكرى الـ46 لتأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني.

حضر الاحتفالية التي استغرقت ثلاث ساعات العديد من الاكاديميين والاعلاميين والمثقفين العراقيين والمصريين والعوائل الكوردية في مصر وعوائل من فلسطين كما حضر الاحتفالية رجل الاعمال الكوردي هوجين عبد الهادي حمه رشيد وعائلته والسيدة ليلى موسى ممثل مجلس سوريا الديمقراطية السوري في مصر وزميلها الاعلامي احمد شيخو .

واستهل الحفل المهيب بالوقوف دقيقة حداد على روح فقيد الامة الرئيس مام جلال مؤسس والامين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني وجميع شهداء الثورة الكوردية عبر فصول التاريخ المجيد للكورد.

وقال ملا ياسين: ان فقيد الامة الرئيس مام جلال اول رئيس جمهورية منتخب للعراق عقب سقوط النظام البعثي المباد العام 2003 وانتخب من قبل البرلمان العراقي في تشرين الثاني عام 2010 رئيسا للعراق في ولاية ثانية ووافاه الاجل المحتوم يوم الثالث من اكتوبر 2017.

واكد ملا ياسين رؤوف مسؤول مكتب الاتحاد الوطني الكوردستاني في القاهرة، اهمية احياء هذه الذكرى الخالدة وهي عيد تاسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني في الاول من حزيران 1975 رغم اقتصارها على محدود من الضيوف عكس الاحتفالات التي نظمها المكتب بالاعوام السابقة بسب تداعيات جائحة كورونا واهمية اتخاذ تدابير الوقاية للسادة الضيوف الكرام حفاظا على صحتهم ووقايتهم من الوباء اللعين.

واشار ملا ياسين رؤوف رسول الى الانعطافة الحاسمة التي ولدت من خلال تاسيس الاتحاد الوطني الكورستاني عام 1975 في تعزيز مسيرة النضال التحرري للاتحاد وبناء علاقات متطورة مع جميع الأحزاب والمكونات السياسية العراقية والحركات الوطنية والاشتراكية في أنحاء العالم.

وقال ملا ياسين رؤوف رسول: بان من الواجب ذكره في هذه المناسبة العزيزة ان نتوجه بالتحية والتقدير والعرفان لفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمواقفه الرائدة والنبيلة والعظيمة من الشعب الكوردي والداعمة لحقوقه المشروعة وقضيته العادلة.

واضاف ملا ياسين رؤوف: وبناءا لمواقف الرئيس السيسي الكريمة فان العلاقات الكوردية المصرية في مسار متطور ومتنامي بكافة المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والفنية والعلمية والدبلوماسية.

وفي ختام الاحتفالية قدم مكتب الاتحاد الوطني الكوردستاني في مصر (كعكة) عيد تاسيس الاتحاد وايقاد الشمعة (47) وسط افراح كل الضيوف الكرام اعقبها تناول طعام العشاء في احد الفنادق الكبيرة بالعاصمة القاهرة.

PUKmedia القاهرة – ابراهيم محمد شريف

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