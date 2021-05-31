2021/05/31 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الإعلام الأمني: القبض على مفرزة إرهابية مكونة من 6 اشخاص في كركوك
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: القبض على مفرزة إرهابية مكونة من 6 اشخاص في كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: القبض على مفرزة إرهابية مكونة من 6 اشخاص في كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني: القبض على مفرزة إرهابية مكونة من 6 اشخاص في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).