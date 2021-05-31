2021/05/31 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعلام الأمني: القبض على مفرزة إرهابية مكونة من 6 اشخاص في كركوك

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