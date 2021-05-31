عمليات البصرة تعلن اعتقال 20 مطلوبا للقضاء

2021/05/31 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي ، اليوم الاثنين، عن اعتقال ١٣ مطلوبا للقضاء وفق مواد جنائية مختلفة في مناطق الزبير وسفوان وكرمة علي والشافي والهارثة والمسحب .

وقال في بيان، ان "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على أربعة أشخاص من بعد ارتكاب جريمتهم بساعة واحدة فقط ، مشيرا الى القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بسرقة كميات كبيرة من كيبلات عائدة للشركة الزلزالية في محافظة البصرة ".

وأشار الى "مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والاعتدة غير مرخصة ضمن القاطع الغربي لمحافظة البصرة ، فضلا عن مصادرة أسلحة متوسطة ضمن القاطع الشمالي من قبل اللواء ٣٦ الآلي".

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