2021/05/31 | 10:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، بإلقاء القبض على خلية ارهابية بعملية امنية في كركوك.وذكرت الخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “من خلال متابعة عناصر عصابات داعش من الخلايا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عملية أمنية بكركوك تطيح بخلية إرهابية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية أمنية بكركوك تطيح بخلية إرهابية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملية أمنية بكركوك تطيح بخلية إرهابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).