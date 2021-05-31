الصين تنقل مباريات بتصفيات المونديال إلى مدينة عربية

2021/05/31 | 10:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب إجراءات خاصة باحتواء العدوى بفيروس كورونا، قرر الاتحاد الصيني لكرة القدم، الاثنين، نقل مباريات في تصفيات كأس العالم كان من المقرر أن تستضيفها إلى مدينة عربية.

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