السيد الكاظمي ومعاناة الشعب - فلاح أمين الرهيمي

2021/05/31 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي من واجب الكاتب والصحفي أن يرصد سلبيات وإيجابيات أداء وترجمة الدولة وواجبها باعتبارها مؤسسة خدمية للشعب ومن يتابع سياسة السيد الكاظمي في الأشهر الأخيرة إهماله لمعاناة الشعب والاتجاه إلى سياسة خارجية وجعلت منها (كساعي بريد) أو الاتجاه إلى التقارب مع الدول العربية والعلاقات مع الدول الأجنبية.



وكذلك استجابته لأفراد من الشعب واستغاثة العراقيين في الهند وفي السابق في دول أجنبية.



إن العراق وطن وشعب ب ......





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