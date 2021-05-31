2021/05/31 | 10:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وصل وفد عراقي من وزارة الدفاع برئاسة الأمين العام للوزارة جبار ثجيل، صباح اليوم الاثنين، إلى السعودية، في زيارة رسمية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (31 أيار 2021)، إنه "وصل الأمين العام لوزارة الدفاع جبار ثجيل مطلك الحيدري، الأحد ٣٠ أيار ٢٠٢١، إلى المملكة العربية السعودية على رأس وفد من كبار ضباط الوزارة في زيارة رسمية".

وأضاف، "وكان في استقباله بقاعدة الملك سلمان الجوية، وكيل وزير الدفاع للشؤون الاستراتيجية أحمد بن علي عسيري، وقائد قاعدة الملك سلمان بالقطاع الأوسط اللواء الطيار الركن صالح بن عبد الله بن طالب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد عراقي يضم ضباطاً كباراً يصل إلى السعودية (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد عراقي يضم ضباطاً كباراً يصل إلى السعودية (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).