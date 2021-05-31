2021/05/31 | 10:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني شهدت أسعار النفط، الاثنين، ارتفاعا ملحوظا بانتظار ما سيسفر عنه اجتماع أوبك + غدا الثلاثاء.وارتفع خام برنت لشهر آب المقبل، 0.6٪، ليصل إلى 69.22 دولارًا للبرميل.وصعد سعر خام غرب تكساس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع اسعار النفط وسط ترقب لاجتماع سياسة أوبك+ المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع اسعار النفط وسط ترقب لاجتماع سياسة أوبك+) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع اسعار النفط وسط ترقب لاجتماع سياسة أوبك+) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).