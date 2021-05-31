2021/05/31 | 10:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، عن إطلاق دفعة جديدة من سُلَف الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إنه “تم اطلاق دفعة جديدة من سُلَف الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية”.وأضاف أن “المصرف مستمر بمنح السُلَف عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات”.يذكر أن مصرف الرافدين باشر في وقت سابق، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يعلن عن اطلاق دفعة جديدة من سُلَف الموظفين) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يعلن عن اطلاق دفعة جديدة من سُلَف الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).