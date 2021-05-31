مدربون: معسكر البصرة سيدعم رحلة أُسود الرافدين في التصفيات

2021/05/31 | 10:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واععبر عدد من مدربي كرة القدم المحليين عن انطباعاتهم الفنية بشأن المعسكر الداخلي التحضيري لمنتخبنا الوطني الذي أقيم في البصرة خلال الأيام الماضية، استعداداً لمعترك التصفيات الآسيوية المزدوجة، مؤكدين أنه صبَّ في مصلحة أُسود الرافدين وأن المدرب كاتانيتش نجح في الوقوف على جاهزية لاعبيه واكتشاف العديد من الهفوات لعلَّ من أبرزها الدفاعية التي ظهرت في مباراتي طاجيكستان والنيبال. وقال المدرب والأكاديمي نزار أشرف في تصريح لصحيفة الصباح تابعته وكالة الانباء العراقية (واع) اليوم الاثنين إن" معسكر البصرة كان مفيداً لا سيما ان اللاعبين ابتعدوا كثيراً عن أجواء المنتخب ومنهم المحترفون الذين كانوا طيلة أيام المعسكر تحت أنظار السلوفيني من ناحية التغذية والنوم والالتزام"مضيفاً ان" الاخطاء الدفاعية التي حدثت بسبب عدم التحفظ بالدفاع كشفت عن خلل يجب ان يعالج في المباريات المقبلة، وكنا نتمنى ألَّا يُسجل علينا هدفان من منتخبات ضعيفة كهذه".فيما كشف المدرب جمال علي ان" الفائدة من وجود منتخبنا في مدينة البصرة هي الأجواء التي تشبه إلى حد كبير اجواء المنامة التي سيخوض منتخبنا الوطني فيها مباريات التصفيات المتبقية، إلا ان ازمة انسحاب لاعبي الشرطة اثرت بشكل كبير في ما يخطط له كاتانيتش"مبيناً أن" التجمع في المنامة أضر المنتخب الايراني، المنافس الأبرز، بشكل كبير، وهذا سيعطي اريحية لمنتخبنا في حال اجتياز كمبوديا وهونغ كونغ للابتعاد عن الحسابات التي قد تربك خططنا ".من جانبه وصف مدرب الزوراء راضي شنيشل فترة الاعداد التي توفرت لمنتخبنا في مدينة البصرة بـ «المثالية» مهاجماً انسحاب لاعبي فريق الشرطة من معسكر المنتخب الوطني، إذ عدها ظاهرة سلبية ستؤثر في المنتخب الوطني.وقال شنيشل: إن " معسكر البصرة الذي توفر للمنتخب لمدة 11 يوماً وخوض مباراتين تجريبيتين، هي فترة نموذجية للمدرب، إلا ان انسحاب اللاعبين قلل من هذه الفائدة الفنية"، مشيراً الى أن " أداء منتخبنا في المباراتين لم يكن بالمستوى المطلوب بسبب الغيابات لا سيما أن الاستقرار على التشكيل مهم جدا".

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