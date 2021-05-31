2021/05/31 | 10:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت جمعية مصدري الفواكه والخضروات والمنتجات الطازجة في بحر إيجة، اليوم الاثنين، أن العراق تصدر لائحة البلدان المستوردة للصاص والكاتشب من تركيا خلال العام 2020.وقال رئيس الجمعية خير الدين اوجاك في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بقيمة 7 ملايين دولار..



العراق في صدارة الدول المستوردة للصاص والكاتشب التركي المركز الخبري الوطني.

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