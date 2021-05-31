2021/05/31 | 10:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | وكالة الإستخبارات تلقي القبض على خلية إرهابية في كركوك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | وكالة الإستخبارات تلقي القبض على خلية إرهابية في كركوك) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | وكالة الإستخبارات تلقي القبض على خلية إرهابية في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).