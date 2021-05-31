إعادة انتشار هو الأكبر.. تفاصيل نقل فرقة عسكرية من ديالى إلى الأنبار - عاجل

2021/05/31 | 10:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي، الإثنين، عن حقيقة صدور أوامر عليا بنقل فرقة عسكرية من ديالى إلى الأنبار.

وقال العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الفرقة الخامسة للجيش العراقي والتي تنتشر ألويتها العسكرية في ديالى منذ 15 سنة صدر قبل أشهر قرار نقلها إلى الأنبار"، مبيناً أنه "جرى التريث به بعد ذلك ليعاد تفعيله بسبب الخروقات الأخيرة ويعطى الضوء الأخضر من قبل القائد العام للقوات المسلحة".

وأوضح أن "الفرقة الأولى ستنتقل من الانبار الى ديالى لتأخذ مواقع الفرقة الخامسة ضمن إجراء اعادة انتشار هو الاكبر من نوعه في المحافظتين منذ سنوات طويلة".وأكد العزاوي أن "تغير مواقع الفرق العسكرية مهمة كبيرة ومعقدة لكن لها نتائج ايجابية في المشهد الامني لان التغير مطلوب ضمن اطار عمل المؤسسة العسكرية".

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