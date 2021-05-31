تفكيك خلية ارهابية بالقبض على جميع افرادها في كركوك

2021/05/31 | 10:30 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، تفكيك خلية ارهابية بعد القبض على جميع افرادها في محافظة كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من خلال متابعة عناصر عصابات داعش من الخلايا النائمة وبفترة ٤٨ ساعة الماضية، تمكنت الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من القاء القبض على مفرزة إرهابية مكونة من (٦) عناصر نشط عملهم في محافظة كركوك".

واشار البيان الى ان "الارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) واعترفوا من خلال التحقيقات معهم بالاشتراك بعمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين قبل عمليات التحرير ومن ثم تم تكليفهم ضمن احدى الخلايا النائمة في محافظة كركوك".وتابع البيان انه "تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".

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