العراق.. استمرار انقطاع الكهرباء عن ديالى

2021/05/31 | 10:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقف خط كهرباء إيراني عن العمل مما جعل نحو نصف سكان محافظة ديالى العراقية بلا كهرباء منذ ليلة أمس.

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