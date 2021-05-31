2021/05/31 | 10:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، بإلقاء القبض على مجموعة حاولت التسلل الى الاراضي العراقية عبر الحدود السورية.وذكرت الخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على سوريين تسللوا عبر الحدود إلى العراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على سوريين تسللوا عبر الحدود إلى العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على سوريين تسللوا عبر الحدود إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).