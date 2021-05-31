سعر صرف الدولار في البورصة المحلية لهذا اليوم

2021/05/31 | 10:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس" أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم الاثنين، (31 آيار 2021)، بحسب رصد مختصين.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

بغداد - بورصة الكفاح

149,250

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السعر في الصيرفات ( تقريبي)

148,750

149,750

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البصرة / بورصة

149,400

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الموصل / بورصة

149,300

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اربيل / بورصة

149,200

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السليمانية / بورصة

149,275

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