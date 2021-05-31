بالصور.. ضبط مجموعة صواريخ جاهزة للاطلاق في كركوك

2021/05/31 | 10:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات

الاتحادية بوزارة الداخلية اليوم

الاثنين، ضبط صواريخ معدة للاطلاق في

محافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه بناءً على معلومات

استخباراتية و

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