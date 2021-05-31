وزارة الزراعة: العاصمة بغداد غير صالحة للسكن

2021/05/31 | 10:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين

العاصمة بغداد بانها باتت غير ملائمة

للسكن خصوصا في جانب الرصافة، بسبب

تراجع المساحات الخضراء.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف

في تصريحات صحفية، أن "20 الى 30 ب

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