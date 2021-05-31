مركز حقوقي يوجه طلبا إلى مفوضية الانتخابات

2021/05/31 | 10:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجه المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم الاثنين، طلبت إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بخصوص حملتها الإعلامية.وقال مدير مكتب المركز في بغداد حازم الرديني، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

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