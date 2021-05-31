وصول مطرقة عملاقة لدق ركائز الأرصفة الخمسة في ميناء الفاو

2021/05/31 | 10:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية، الاثنين، وصول أول مطرقة عملاقة تم شراؤها من قبل شركة دايو الكورية، لدق ركائز الأرصفة الخمسة في ميناء الفاو الكبير.

وذكرت الشركة في بيان مقتضب، ان هذه المطرقة هي واحدة من مجموع ثلاث مطارق تم شراؤها من قبل شركة دايو الكورية المنفذة للمشروع، وأشار بيان الشركة العامة للموانئ العراقية إلى أن المطرقة العملاقة ستباشر بدق ركائز الأرصفة الخمسة في ميناء الفاو الكبير.

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