خلية الإعلام الأمني: ضبط 5 صواريخ نوع كراد ومنصات الإطلاق في التون كوبري

2021/05/31 | 10:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، ضبط خمسة صواريخ نوع كراد ومنصات إطلاق في التون كوبري، بمحافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان أنه بناءً على معلومات استخباراتية وردت الى استخبارات ومكافحة إرهاب الدبس في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية ومركز شرطة التون كوبري بشرطة كركوك، تم ضبط خمسة صواريخ نوع كراد ومنصات الإطلاق.

بيان الخلية أضاف أن هذه الصواريخ كانت جاهزة للإطلاق، في قرية احصار التابعة لناحية كوبري بمحافظة كركوك، وأنه تم التعامل معها من قبل خبراء المتفجرات.

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