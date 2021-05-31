2021/05/31 | 10:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شخص مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، خمسة محددات تمنع حصول أية حالة تزوير في الانتخابات المقبلة.

وقال الهنداوي، في تصريح صحفي، إن المحدد الاول هو قانون الانتخابات نفسه الذي يعد نوعاً جديداً من القوانين، والذي يقسم البلد الى ثلاثٍ وثمانين دائرة بدلا من ثماني عشرة دائرة كما كان في السابق، وبالتالي يحصر إمكانية التلاعب بالقضية الانتخابية بشكل كبير جدا، إذ لن تكون هناك امكانية للاستفادة من اصوات منطقة لخدمة اخرى، بالإضافة الى الترشيح الفردي والدوائر المتعددة والفوز بالأكثرية ولمن يحصل على أعلى الاصوات، وضمان الكوتا النسائية، إذ سيصل عدد النساء في البرلمان المقبل إلى ثلاث وثمانين امرأة في الاقل بموجب الدستور والقانون، فضلا على قضية المراقبة بأشكالها الثلاثة؛ الكيانات السياسية والاحزاب المشاركة في العملية الانتخابية، والمرشحون ووكلاؤهم، والمراقبة الوطنية، وهناك نحو سبع شبكات مراقبة وطنية تمتلك خبرة جيدة وبحدود ستين ألف مراقب محترف، فضلا على المراقبة الدولية التي ستكون حاضرة بصورة كبيرة ومهمة لردع التلاعب أو الخروقات أو التزوير بالانتخابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهنداوي: هناك 5 محددات تمنع حصول أية حالة تزوير في الانتخابات المقبلة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهنداوي: هناك 5 محددات تمنع حصول أية حالة تزوير في الانتخابات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).