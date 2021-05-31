2021/05/31 | 10:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني” أسعار صرف الدولار في السوق العراقية لهذا اليوم الاثنين، (31 أيار 2021).بغداد – بورصة الكفاح 149,250 …. السعر في الصيرفات ( تقريبي) 148,750 149,750 ———————————————— البصرة / […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق المحلية لليوم المركز الخبري الوطني.

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