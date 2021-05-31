اللجنة العليا للصحة والسلامة: استمرار العمل بالحظر الجزئي من 9 مساء إلى 5 صباحاً

2021/05/31 | 10:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت اللجنة العليا للصحة والسلامة، استمرار العمل بالحظر الجزئي.وقالت خلية الاعلام الامني في بيان إن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تؤكد استمرار العمل بالحظر الجزئي والذي يبدأ من التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحا.

وأعلن مدير دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير، ان الوضع الوبائي الحالي غير مستقر ولا يسمح برفع الحظر الجزئي كليا.

وفي وقت سابق، أعلن مقرر خلية الأزمة النيابية جواد الموسوي تقديم توصية برفع الحظر الجزئي على مرحلتين تتضمن الأولى تقليص ساعات الحظر الجزئي من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل وحتى الخامسة صباحاً وتنص الثانية على إلغائه كلياً بعد استقرار الإصابات عند معدل ألف او ألفي إصابة في اليوم.

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