الاستخبارات تلقي القبض على سوريين حاولوا التسلل إلى الأراضي العراقية

2021/05/31 | 10:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعتمكنت قوة تابعة للاستخبارت العسكرية من القبض على مجموعة من السوريين حاولوا التسلل إلى الأراضي العراقية .وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الاثنين ، أنه" بناءً على معلومات استخبارية دقيقة من ممثل شعبة استخبارات ومكافحة الإرهاب/ ربيعة في محافظة نينوى لدى الاستخبارات العسكرية في استخبارات لواء المشاة الـ 71 بالفرقة الـ 15 حول قيام مجموعة من السوريين بالتسلل عبر الحدود الدولية من الأراضي السورية الى الأراضي العراقية ، إذ تمَّ تشكيل فريق عمل ونصب كمين محكم ومتابعة حركتهم بواسطة الكامرات الحرارية في منطقة جلبارات التابعة الى ناحية ربيعة "واضافت الخلية خلال البيان أنه" تم رصد حركتهم، والقاء القبض عليهم وهم (6) أشخاص يحملون الجنسية السورية ، تم تسليمهم الى مركز شرطة ربيعة بوصل تسليم أصولي" .

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