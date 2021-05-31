حركة التغيير تهنىء الاتحاد الوطني الكوردستاني

2021/05/31 | 10:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الاثنين، برقية تهنئة من حركة التغيير الكوردستانية، بمناسبة الذكرى الـ46 للتأسيس.

وجاء في نص التهنئة: نتقدم باحر التهاني والتبريكات الى الرئاسة المشتركة والمجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، وجميع كوادر واعضاء الاتحاد الوطني الكوردستاني، بمناسبة الذكرى الـ 46 لتأسيسه، متمين ان تكون المناسبة مبعثا لتعزيز الوئام وتوحيد الخطاب الكوردي في العراق، وعاملا لتقوية خطوات الاصلاحات خدمة للمواطنين.

واضافت: انه يجب تطوير العلاقات بين حركة التغيير والاتحاد الوطني الكوردستاني وفق اسس مطالب المواطنين وانجاح تحالف كوردستان في الانتخابات المقبلة لمجلس النواب.

PUKmedia ترجمة

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