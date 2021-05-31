الغراوي: الاتحاد الوطني الكوردستاني له الكثير من الانجازات

2021/05/31 | 10:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمر علينا يوم 1/6/2021، الذكرى السنوية لتأسيس الإتحاد الوطني الكوردستاني، هذا الحزب الذي حقق الكثير من الإنجازات العظيمة التي لايمكن إيجازها بصفحات معدودة، لأنها إنجازات كتبت بحروف من التضحية والنضال سطرها أبطال هذا الحزب وشهدائه الذين روت دمائهم الطاهرة أرض كوردستان وجبالها ووديانها.

لعب الإتحاد الوطني الكوردستاني دوراً فاعلا في ترسيخ دعائم الديمقراطية والتعايش السلمي بين القوميات في العراق، وطرح مفاهيم جديدة وثقافة جديدة مبنية على أسس ديمقراطية لم يكن يعرفها العراق بعد، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لفقيد الامة الرئيس مام جلال.

وفي هذا الصدد قالت النائبة انسجام الغراوي خلال تصريح لـPUKmedia: نتقدم باحر التهاني لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بمناسبة الذكرى السنوية لتاسيسه ونتمنى له كل التوفيق والسداد.

واضافت: ان الاتحاد الوطني الكوردستاني له الكثير من الانجازات والمشاركات في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية، وانشاء الله سيتقدم الاتحاد الوطني الكوردستاني بشكل اكبر خلال السنوات المقبلة.

PUKmedia خاص/ آريا شيخاني/بغداد

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