مطالبات للجنة أبو رغيف بالتحرك.. تحلية مياه البصرة بيد شركة

2021/05/31 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

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طالبت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، لجنة أبو رغيف ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات ومحافظ البصرة بالخروج عن صمتهم فيما يخص محاربة الفساد، فيما اشارت إلى تزويد هيئة النزاهة بالوثائق الخاصة بقضية شركة باي ووتر ومشروع تحلية مياه البصرة.وقالت نصيف في بيان حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه ان "شركة باي ووتر التي تسعى جهات حكومية الى إحالة مشروع تحلية مياه البصرة إليها مفلسة واضطرت لاقتراض 82 ألف باوند، وإحالة هكذا مشروع حيوي ينتظره أهالي البصرة ويعقدون عليه آمالهم الى شركة باي ووتر هو جريمة بحق البصريين وهدر للمال العام".وأضافت أن " هدف الشركة هو فقط جعل الحكومة العراقية توقع على العقد ثم تنسحب بحجة عدم توفر بيئة آمنة لتنفيذ المشروع وتلجأ الى المحاكم لتغريم العراق مبالغ كبيرة"، داعية " الشركة الاستشارية لوزارة الإعمار والإسكان والتي تحمل اسم ILF الى إيضاح ما إذا كانت شركة باي ووتر مؤهلة وهل أن أسعارها منصفة ومدى صحة العرض الفني وما السبب وراء إرسال دعوة وطلب عرض من شركة باي ووتر حصراً رغم وجود شركات كثيرة كما ان رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي سبق وأن استقدم اكثر من عرض من قبل الشركات البريطانية".

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