زيدان يوجه رسالة وداع لجماهير الميرنجي

2021/05/31 | 11:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ودع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، جماهير الميرنجي، بعد فسخ تعاقده منذ أيام، برسالة وضح فيها أسباب رحيله عن منصبه.وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، نقلا عن زيدان الذي قال فيها: منذ اليوم الأول الذي وطأت قدمي مدريد، وارتديت قميص النادي، منحتموني حبكم ولطالما شعرت أن هناك شيئا مميزا للغاية […]

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