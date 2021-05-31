كمين محكم يطيح بمجموعة سوريين تريد اختراق الحدود العراقية

2021/05/31 | 11:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، القبض على مجموعة حاولت التسلل إلى الاراضي العراقية .

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وذكرت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (31 آيار 2021)، "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة متميزة من قبل ممثل شعبة استخبارات ومكافحة الارهاب/ ربيعة في محافظة نينوى لدى الاستخبارات العسكرية في استخبارات لواء مشاة 71 بالفرقة 15 حول قيام مجموعة من السوريين بالتسلل عبر الحدود الدولية من الأراضي السورية الى الأراضي العراقية".

وأضافت "تم تشكيل فريق عمل ونصب كمين محكم ومتابعة حركتهم بواسطة الكامرات الحرارية في منطقة جلبارات التابعة الى ناحية ربيعة تم رصد حركتهم، والقاء القبض عليهم وهم (6) أشخاص يحملون الجنسية السورية، تم تسليمهم الى مركز شرطة ربيعة بوصل تسليم اصولي".

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