علم كلام جديد أو علم كلام معاصر - عبدالجبار الرفاعي

2021/05/31 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالجبار_الرفاعي التسميات ليست محايدة التسمياتُ ليست محايدةً، تسميةُ "علم الكلام المعاصر" تحاول تحوير موضوع علم "علم الكلام الجديد"، وتشدّد على توجيه غاياته بعيدًا عن غاياته التي ينشدها، وتحاول سكبه في قوالب علم الكلام القديم، واستدعاء مناهجه وموضوعاته ومسائله وطرائق التفكير فيه ولغته ومصطلحاته القديمة.



يحرص باحثون أشدّ التصاقًا بالتراث وتشبثًا بكلِّ ما فيه، وحرصًا على استئنافه كما هو، على استعمالِ مصطلح ......





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