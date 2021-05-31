المنطقة الخضراء – مقر السلطة منذ تاريخ سحيق - ملهم الملائكة

2021/05/31 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ملهم_الملائكة يجهل أغلب العراقيين وأغلب الساسة أيضاً أنّ منطقة كرادة مريم هي مقر السلطة في العراق منذ العصر العباسي، حيث شيد الخليفة أبو جعفر المنصور قصر الخلد على شاطئ نهر دجلة في عام 774 ميلادي، واستغرق العمل فيه ثلاث سنوات.



وأقيم القصر في الموقع نفسه الذي أقيم فيه القصر الجمهوري حالياً.



أطلق اسم الخلد على القصر من اسم دير كان يقع في المنطقة نفسها، وكان اسمه دير الخلد، وقد بقي هذا الدير قائماً حتى عام 196 ......





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