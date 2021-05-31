نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم تصل العراق الخميس المقبل

2021/05/31 | 11:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن السفير العراقي لدى الصين شورش خالد سعيد، وصول نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا يوم الخميس المقبل.

وقال سعيد في بيان إنه “من المنتظر ان تصل نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني الى مطار بغداد الدولي في الثالث من حزيران المقبل ضمن عقد وزارة الصحة مع شركة سينوفارم وهي الشحنة الاولى من اصل 2 مليون جرعة”.

واوضح ان “الجانب الصيني سبق وان منح العراق 250 الف جرعة من هذا اللقاح”.

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