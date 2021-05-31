2021/05/31 | 11:17 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 31 مايو 2021 | 11:16 صباحاً

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السفير العراقي لدى الصين يعلن موعد وصول الشحنة الأولى للقاح "سينوفارم"

كشف السفير العراقي لدى الصين شورش خالد سعيد، الاثنين (31 أيار 2021)، عن موعد وصول الشحنة الأولى للقاح "سينوفارم" من أصل 2 مليون جرعة.

وقال سعيد في بيان، إنه "من المنتظر ان تصل نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، إلى مطار بغداد الدولي، بتاريخ 3 حزيران 2021، ضمن عقد وزارة الصحة العراقية مع شركة سينوفارم".

وبيّن سعيد أن "هذه هي الشحنة الأولى من أصل 2 مليون جرعة"، مشيراً إلى أن "الصين سبق أن منحت العراق 250 جرعة".

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