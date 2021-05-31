38 رحلة للخطوط الجويَّة العراقيَّة غداً الثلاثاء

2021/05/31 | 11:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -واع

أعلنت شركة الخطوط الجويَّة العراقيَّة، اليوم الاثنين، مواعيد رحلاتها ليوم غد الثلاثاء.

وبحسب الجدول إدناه فأن عدد الرحلات بلغ 38 رحلة توزعت بين داخليَّة وخارجيَّة.

وبلغ عدد الرحلات الداخلية 16 رحلة ، والخارجيَّة 22 رحلة.

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