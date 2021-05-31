2021/05/31 | 11:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قرّر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الخروج عن صمته للكشف عن أسباب رحيله عن ريال مدريد الإسباني للمرة الثانية، مبرراً القرار بعدم حصوله على الثقة التي هو بحاجة اليها لمواصلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيدان يخرج عن صمته ويكشف أسباب رحيله عن ريال مدريد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان يخرج عن صمته ويكشف أسباب رحيله عن ريال مدريد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان يخرج عن صمته ويكشف أسباب رحيله عن ريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).