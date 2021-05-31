العقابي: للاتحاد الوطني دور كبير في بناء النظام الديمقراطي

2021/05/31 | 11:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمر علينا يوم 1/6/2021، الذكرى السنوية لتأسيس الإتحاد الوطني الكوردستاني، هذا الحزب الذي حقق الكثير من الإنجازات العظيمة التي لايمكن إيجازها بصفحات معدودة، لأنها إنجازات كتبت بحروف من التضحية والنضال سطرها أبطال هذا الحزب وشهدائه الذين روت دمائهم الطاهرة أرض كوردستان وجبالها ووديانها.

لعب الإتحاد الوطني الكوردستاني دوراً فاعلا في ترسيخ دعائم الديمقراطية والتعايش السلمي بين القوميات في العراق، وطرح مفاهيم جديدة وثقافة جديدة مبنية على أسس ديمقراطية لم يكن يعرفها العراق بعد، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لفقيد الامة الرئيس مام جلال.

وفي هذا الصدد قال النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي خلال تصريح لـPUKmedia: نتقدم باحر التهاني والتبريكات الى قيادة كوادر وجماهير الاتحاد الوطني الكوردستاني بمناسبة الذكرى الـ46 لتاسيس الحزب.

واضاف: ندعو من الله ان يمد ويعين الاتحاد الوطني في سبيل اقامة دولة عادلة وكريمة، دولة تخدم المواطنين وتعزز النظام الديمقراطي وتعزز بناء دولة المؤسسات والقانون.

واوضح: بهذه المناسبة لابد ان نذكر فقيد الامة الرئيس مام الذي كان له دور كبير في بناء النظام الديمقراطي في العراق، وكان ابا للجميع وله دور كبير في تاسيس النظام الدستوري في العراق.

PUKmedia خاص/ آريا شيخاني/بغداد

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