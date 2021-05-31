وصول الوفد الكردي برئاسة قوباد الطالباني الى بغداد لبحث آليات تطبيق الموازنة

2021/05/31 | 11:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وفد كردي برئاسة نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد الطالباني الى العاصمة بغداد لبدء جولة جديدة من المباحثات لبحث آليات تطبيق الموازنة الاتحادية.

تهدف الزيارة الى مناقشة تطبيق بنود الموازنة الخاصة بمستحقات إقليم كردستان والمواد المتعلقة بواردات الإقليم النفطية وغير النفطية واعداد الموظفين والمنافذ الحدودية وغيرها.

وأشارت المصادر الى أن الاجتماعات ستحضرها ثلاث جهات تتمثل بوزارتي المالية والنفط الاتحاديتين فضلا على ديوان الرقابة المالية.

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