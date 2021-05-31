وفد من كبار ضباط وزارة الدفاع يصل الى السعودية

2021/05/31 | 11:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وفد عراقي من وزارة الدفاع برئاسة الأمين العام للوزارة جبار ثجيل، إلى السعودية، في زيارة رسمية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الأمين العام لوزارة الدفاع جبار الحيدري وصل إلى المملكة العربية السعودية على رأس وفد من كبار ضباط الوزارة في زيارة رسميةوكان في استقبال الوفد بقاعدة الملك سلمان الجوية، وكيل وزير الدفاع للشؤون الاستراتيجية أحمد بن علي عسيري، وقائد قاعدة الملك سلمان بالقطاع الأوسط اللواء الطيار الركن صالح بن عبد الله بن طالب.

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