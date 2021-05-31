الطاقة النيابية: إجمالي الإيرادات لشهر أيار تجاوزت 5.5 مليارات دولار

2021/05/31 | 11:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية، غالب محمد علي، ان العراق حقق خلال الشهر الجاري أعلى إيراد من تصدير النفط منذ عام ألفين وتسعة عشر.

وقال علي، في بيان إن العراق باع نفطه الخام خلال الشهر الحالي بمتوسط اثنين وستين دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن إجمالي الإيرادات المتحققة وصلت إلى أكثر من خمسة ملياراتٍ ونصف المليار دولار، مبيناً ان هذا المبلغ عند تحويله يبلغ ثمانية تريليونات دينار، اضافة الى الايرادات الأخرى غير النفطية والتي بلغت بحدود الترليون دينار ليصبح الرقم تسعة تريليونات دينار دخلت للبنك المركزي العراقي خلال الشهر الحالي.

واشار الى ان وجود هذه المبالغ الكبيرة لم تستطع توفير حياة كريمة للمواطن العراقي بحسب تعبيره.

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