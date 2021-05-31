ارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل الدينار في السوق المحلية

2021/05/31 | 11:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تنشر “الايام نيوز” أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم الاثنين، (31 آيار 2021)، بحسب رصد مختصين.بغداد – بورصة الكفاح 149,250 ….السعر في الصيرفات ( تقريبي) 148,750 149,750 ———————————————— البصرة / بورصة 149,400 —————————— الموصل / بورصة 149,300 —————————— اربيل / بورصة 149,200 —————————— السليمانية / بورصة 149,275

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